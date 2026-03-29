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Posté par Ted.
Modéré le 29/03/2026 à 08:00.
Modéré le 29/03/2026 à 08:00.
Bolan sort son premier album solo - 29/03
Le bassiste de Skid Row, Rachel Bolan, se consacre à sa carrière solo sous le nom de Bolan et sortira son premier album solo, Gargoyle of the garden state. Son premier single, "At war with myself" est à découvrir à la suite avec Danko Jones au chant. [plus d'infos]
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