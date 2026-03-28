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Posté par Ted.
Modéré le 28/03/2026 à 08:00.
Apple Jelly - Die, motherfucker ! Die !!!Soulwax chez Abbey Road - 28/03

Soulwax a mis en ligne son nouveau single, "Perfect we are not". Il fait partie intégrante du récent projet Abbey Road after hours, une collaboration avec le célèbre studio londonien, dans lequel le groupe a investi les lieux pour une série de sessions d'enregistrement et un concert. [plus d'infos]

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