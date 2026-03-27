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Posté par Ted.
Modéré le 27/03/2026 à 08:00.
Modéré le 27/03/2026 à 08:00.
WTF : Les chevilles de Vinnie Vincent enflent - 27/03
La news insolite du moment se trouve du côté de l'ex-guitariste de Kiss, Vinnie Vincent, qui a mis en vente le master de son dernier disque solo (Guitarmageddon) au prix de 2 millions de dollars. Il justifie ce montant par le fait que sa musique est tellement désirée que tout le monde ne pourrait se l'offrir...
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