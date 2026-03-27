Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 27/03/2026 à 08:00.
Amber WildWTF : Les chevilles de Vinnie Vincent enflent - 27/03

La news insolite du moment se trouve du côté de l'ex-guitariste de Kiss, Vinnie Vincent, qui a mis en vente le master de son dernier disque solo (Guitarmageddon) au prix de 2 millions de dollars. Il justifie ce montant par le fait que sa musique est tellement désirée que tout le monde ne pourrait se l'offrir...

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page