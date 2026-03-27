Un nouvel extrait clippé ("Cavalrire") du premier album de Dodudaboum est à la suite. Pour rappel, il s'agit du projet electro/synthpunk de Dorian Verdier de JC Satàn, Crane Angels et Le Pingouin. L'Espoir n'est pas mort est attendu pour le 03 avril 2026 chez Les Disques du Paradis et Plaisir d'Offrir Records. [plus d'infos]

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