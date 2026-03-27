The Claypool Lennon Delirium, le projet de Les Claypool (Primus) et Sean Ono Lennon, est de retour à nos oreilles avec un 3e album-concept nommé The great parrot-ox and the golden egg of empathy. Ça sort le 1er mai 2026, via ATO Records, et un nouvel extrait ("Meat machines") s'écoute à la suite. [plus d'infos]

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