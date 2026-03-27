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Posté par Ted.
Modéré le 27/03/2026 à 08:00.
Geins't Nait + Scanner + L.Petitgand. Et il y avaitGN + Scanner + LØ pour un album - 27/03

Geins't Naït et Scanner ont annoncé un nouvel album avec non pas L. Petitgand (rappelez vous de l'association Geins't Naït + Scanner + L. Petitgand), mais avec . Il s'appelle Behind the door et sortira en version limitée le 3 avril. Deux extraits sont déjà disponibles (à la suite). [plus d'infos]

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