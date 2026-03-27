30 ans après son précédent passage parisien, Coroner revient pour un concert dans la capitale afin de présenter Dissonance Theory, paru en octobre dernier. Ça se passera le 25 septembre à La Machine du Moulin Rouge. Pour les autres dates, c'est pas bézef : le 24 septembre à Mulhouse (Noumatrouff) et le 26 septembre à Grenoble (L'Ilyade).

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