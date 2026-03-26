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Posté par Lundi Galilao.
Modéré le 26/03/2026 à 08:00.
A VERY OLD GHOST BEHIND THE FARM - Canes Gothi!Du nouveau pour AVOGBTF - 26/03

Le groupe de sludge-doom A Very Old Ghost Behind The Farm revient après douze ans de silence avec un nouvel album. Canes Gothi! sortira le 17 avril 2026 chez Peccata Mundi Records. [plus d'infos]

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A VERY OLD GHOST BEHIND THE FARM - Canes Gothi!

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