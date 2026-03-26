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Le groupe de sludge-doom A Very Old Ghost Behind The Farm revient après douze ans de silence avec un nouvel album. Canes Gothi! sortira le 17 avril 2026 chez Peccata Mundi Records. [ plus d'infos ]

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