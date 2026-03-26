Infos précédentes :
- Du nouveau pour AVOGBTF
- Orphaal a sorti son 1er album
- Premier EP de Ossian's Dream
- Peccata Mundi fait la totale
- Streaming du jour : A Very Old Ghost Behind The Farm
- La bonne came d'AVOGBTF
- A Very Old Ghost Behind The Farm camé
- Exclu : A Very Old Ghost Behind the Farm en écoute
- Wheelfall vs AVOGBTF
- Streaming du jour : Prognathe
Posté par Lundi Galilao.
Modéré le 26/03/2026 à 08:00.
Modéré le 26/03/2026 à 08:00.
Du nouveau pour AVOGBTF - 26/03
Le groupe de sludge-doom A Very Old Ghost Behind The Farm revient après douze ans de silence avec un nouvel album. Canes Gothi! sortira le 17 avril 2026 chez Peccata Mundi Records. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires