Posté par Ted.
Modéré le 26/03/2026 à 08:00.
Modéré le 26/03/2026 à 08:00.
Zëro en tournée - 26/03
Les lyonnais Zëro reprennent la route dès cette semaine dans le Sud-Ouest puis un peu partout durant tout le printemps. Les dates sont dans notre agenda.
Les lyonnais Zëro reprennent la route dès cette semaine dans le Sud-Ouest puis un peu partout durant tout le printemps. Les dates sont dans notre agenda.
[ Agenda: W-Fenec ] [plus d'infos]
26 mars 2026: TOULOUSE (31) - Le Ravelin
27 mars 2026: PERIGUEUX (24) - Le Moulin de Rousseau
28 mars 2026: BORDEAUX (33) - La Maison
17 avril 2026: SETE (34) - École des Beaux Arts
18 avril 2026: NIMES (30) - La Paloma - Festival Delco
28 avril 2026: NANTES (44) - Le Ferrailleur
29 avril 2026: RENNES (35) - Les Ateliers du Vent
30 avril 2026: LE MANS (72) - Brasserie Septente Deux
01 mai 2026: FOUGERES (35) - Le Coquelicot
02 mai 2026: MOROGUES (18) - Berry Social Club
10 juin 2026: STRASBOURG (67) - La Grenze
11 juin 2026: NANCY (54) - L'Envers
27 mars 2026: PERIGUEUX (24) - Le Moulin de Rousseau
28 mars 2026: BORDEAUX (33) - La Maison
17 avril 2026: SETE (34) - École des Beaux Arts
18 avril 2026: NIMES (30) - La Paloma - Festival Delco
28 avril 2026: NANTES (44) - Le Ferrailleur
29 avril 2026: RENNES (35) - Les Ateliers du Vent
30 avril 2026: LE MANS (72) - Brasserie Septente Deux
01 mai 2026: FOUGERES (35) - Le Coquelicot
02 mai 2026: MOROGUES (18) - Berry Social Club
10 juin 2026: STRASBOURG (67) - La Grenze
11 juin 2026: NANCY (54) - L'Envers
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires