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Posté par Ted.
Modéré le 26/03/2026 à 08:00.
Doppler - Songs to defyDoppler livre un 2e extrait de son prochain disque - 26/03

Doppler dévoile "The screening stops", le 2e single extrait de son nouvel album Pourquoi ce disque ?. Les dates de concerts du groupe lyonnais sont à la suite. [plus d'infos]

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