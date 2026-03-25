Infos précédentes :
- Non Serviam sur la lune
- L'EP de Non Serviam en écoute
- L'apocalypse individuelle de Non Serviam
- Dans le labyrinthe de Non Serviam
- Non Serviam vs Gallkrist
- Non Serviam dans la luxure apocalyptique
- Un EP solidaire
- Un split pour les victimes de Sainte-Soline
- Non Serviam sous le soleil
- La lune dont l'âme de Non Serviam est pleine
Posté par Ted.
Modéré le 25/03/2026 à 08:00.
Modéré le 25/03/2026 à 08:00.
Non Serviam sur la lune - 25/03
La lune dont mon âme est pleine, le nouvel album de Non Serviam sortira le 12 juin 2026 via Lay Bare Recordings et Atypeek Music. Un extrait s'écoute à la suite. [plus d'infos]
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