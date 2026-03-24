EDIT : Le festival est annulé faute de préventes (et de subventions) !



Loudblast organise désormais son propre festival, le Loud&Blast Days. Sa première édition se déroulera les 17, 18 et 19 avril 2026 dans la salle The Black Lab à Wasquehal. L'affiche comprendra (en plus de Loudblast), Massacra Legacy, Agressor, Mercyless, Sortilège, Animalize, Furies, Revnoir, Parallyx, Hyro The Hero et March Of Scylla.

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