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Posté par Ted.
Modéré le 24/03/2026 à 08:00.
Loudblast - Frozen moments between life and deathLoudblast (ne) fait (pas) son festival - 24/03

EDIT : Le festival est annulé faute de préventes (et de subventions) !

Loudblast organise désormais son propre festival, le Loud&Blast Days. Sa première édition se déroulera les 17, 18 et 19 avril 2026 dans la salle The Black Lab à Wasquehal. L'affiche comprendra (en plus de Loudblast), Massacra Legacy, Agressor, Mercyless, Sortilège, Animalize, Furies, Revnoir, Parallyx, Hyro The Hero et March Of Scylla.

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