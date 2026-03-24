Infos précédentes :
- Des médailles d'or pour Dust Lovers
- Oui, Dust Lovers !
- Mag #45 : Pogo Car Crash Control
- The Texas Chainsaw Dust Lovers en martyre
- Nouvel album des Texas Chainsaw Dust Lovers en arrivage !
- The Texas Chainsaw Dust Lovers clippe sa Californie
- Le film noir de The Texas Chainsaw Dust Lovers
- Me and the devil en streaming
- The Texas Chainsaw Dust Lovers dévoile le clip de "Dark stuff"
- Texas Chainsaw Dust Lovers en pro shot à Glazart
Posté par Ted.
Modéré le 24/03/2026 à 08:00.
Modéré le 24/03/2026 à 08:00.
Des médailles d'or pour Dust Lovers - 24/03
Le quintet rock/post-punk Dust Lovers a dévoilé "Gold medals", un second extrait de son nouvel album Green screen. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires