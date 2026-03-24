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Posté par Ted.
Modéré le 24/03/2026 à 08:00.
The Texas Chainsaw Dust Lovers - Me and the devilDes médailles d'or pour Dust Lovers - 24/03

Le quintet rock/post-punk Dust Lovers a dévoilé "Gold medals", un second extrait de son nouvel album Green screen. [plus d'infos]

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