Posté par Rémiii.
Modéré le 22/03/2026 à 08:17.
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Doppler double sa release - 22/03
La date initiale de la "release-party" de Pourquoi ce disque ? étant désormais complète, Doppler en annonce une autre la veille, soit le mercredi 22 avril, toujours au Périscope de Lyon. Réservations ci-dessous.
La date initiale de la "release-party" de Pourquoi ce disque ? étant désormais complète, Doppler en annonce une autre la veille, soit le mercredi 22 avril, toujours au Périscope de Lyon. Réservations ci-dessous.
[ Concert de Doppler: Le Périscope ]
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