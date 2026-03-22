Infos précédentes :

Posté par Rémiii.
Modéré le 22/03/2026 à 08:17.
Doppler - Songs to defyDoppler double sa release - 22/03

La date initiale de la "release-party" de Pourquoi ce disque ? étant désormais complète, Doppler en annonce une autre la veille, soit le mercredi 22 avril, toujours au Périscope de Lyon. Réservations ci-dessous.
[fr] Concert de Doppler: Le Périscope  External ]

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