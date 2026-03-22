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Posté par José Vasseur.
Modéré le 22/03/2026 à 08:21.
Misty Route - EthosMisty Route présente son album - 22/03

Ethos, le nouvel album du groupe de metal alternatif grec Misty Route, est dès à présent disponible en vinyles colorés effet marbre, CD digipack et digital sur Bandcamp ainsi que sur les plateformes de streaming. Retrouvez à la suite les trois singles extraits de l'album sur YouTube.
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