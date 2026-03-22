Infos précédentes :
- Placebo fête ses premiers albums
- Placebo filmé pour son docu
- Le joli Jean de Placebo
- Hamish Hawk attendu en août
- Main Square Festival conclut sa prog'
- Le Main Square dévoile les premiers noms de son édition 2024
- Placebo sort un coffret live
- Brian Molko dans le coliséum
- Placebo like a Hurricane
- Rock En Seine complète son affiche
Posté par Ted.
Modéré le 22/03/2026 à 08:00.
Modéré le 22/03/2026 à 08:00.
Placebo fête ses premiers albums - 22/03
Placebo fêtera les 30 ans de son premier album sur scène à l'occasion de 4 dates à retrouver à la suite. Le trio jouera également des titres de Without you I'm nothing. [plus d'infos]
Placebo [ placeboworld.co.uk: Site officiel (8 hits) ]
05 octobre 2026: TOULOUSE - Zénith
07 octobre 2026: NANTES - Zénith
23 novembre 2026: LYON - LDLC Arena
25 novembre 2026: PARIS - Bercy Accor Arena
07 octobre 2026: NANTES - Zénith
23 novembre 2026: LYON - LDLC Arena
25 novembre 2026: PARIS - Bercy Accor Arena
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires