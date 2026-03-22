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Posté par Ted.
Modéré le 22/03/2026 à 08:00.
Placebo : PlaceboPlacebo fête ses premiers albums - 22/03

Placebo fêtera les 30 ans de son premier album sur scène à l'occasion de 4 dates à retrouver à la suite. Le trio jouera également des titres de Without you I'm nothing. [plus d'infos]

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05 octobre 2026: TOULOUSE - Zénith
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