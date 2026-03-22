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Posté par Ted.
Modéré le 22/03/2026 à 08:00.
The Inspector Cluzo : The Inspector CluzoThe Inspector Cluzo sort un live orchestral - 22/03

The Inspector Cluzo sortira un disque live enregistré à Plumaçon en juillet 2022 avec l'Orchestre de Pau Pays de Béarn. Le double vinyles sortira en exclusivité lors du Disquaire Days le 18 avril 2026.

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