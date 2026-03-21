Posté par Ted.
Modéré le 21/03/2026 à 08:00.
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Prohibition se reforme... - 21/03
L'ex-groupe de post-punk et post-rock français Prohibition se reforme cette année le temps de quelques concerts à l'occasion de la réédition en vinyle de son album phare Towncrier. Il sera le 30 septembre à La Marbrerie à Montreuil, le 2 octobre au Botanique à Bruxelles, et le 10 décembre à La Rodia à Besançon.
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