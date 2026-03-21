L'ex-groupe de post-punk et post-rock français Prohibition se reforme cette année le temps de quelques concerts à l'occasion de la réédition en vinyle de son album phare Towncrier. Il sera le 30 septembre à La Marbrerie à Montreuil, le 2 octobre au Botanique à Bruxelles, et le 10 décembre à La Rodia à Besançon.

- -