Le trio belge de prog-post-metal Crouch (avec des membres de Wiegedood, Oathbreaker, Rise And Fall, Living Gate...) a sorti son nouvel album, Breaking the catatonic state, le 20 mars 2026 chez Heimlich Manoeuvres. "Vidal" a fait l'objet d'une vidéo à suivre à la suite. [plus d'infos]

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