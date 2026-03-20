Un an après la parution de son album éponyme, le collectif Lorsque Les Volcans Dorment vient de dévoiler une captation live enregistrée au Chinois, à Montreuil, sortie le 14 mars dernier. La captation est également sortie sur Bandcamp et les plateformes de streaming. Une édition limitée en K7, peinte à la main par Stellar Tapes, en collaboration avec Tout Doux Records, vient prolonger l'esprit DIY du collectif. L'ensemble des bénéfices des ventes digitales sur Bandcamp et des K7 sera reversé à l'Unicef, en soutien au programme "Back to learning" (Retour à l'école) destiné aux enfants de Gaza.

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