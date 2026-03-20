Formée autour des deux acolytes Khn de Poitrine et Klek de Poitrine, la formation québécoise Angine de Poitrine revient avec un second album sobrement intitulé Vol. II le 3 avril. Le groupe est un véritable phénomène avec un univers incroyable. Leur session live KEXP, captée à Rennes en décembre dernier, a déjà cumulé plus de 3,25 millions de vues sur le Tube. Les deux premières pistes de ce futur opus sont déjà dispos avec "Fabienk" et "Mata Zyklek". [plus d'infos]

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