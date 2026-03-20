Posté par M!ke.
Modéré le 20/03/2026 à 08:00.
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Seconde Angine de Poitrine programmée - 20/03
Formée autour des deux acolytes Khn de Poitrine et Klek de Poitrine, la formation québécoise Angine de Poitrine revient avec un second album sobrement intitulé Vol. II le 3 avril. Le groupe est un véritable phénomène avec un univers incroyable. Leur session live KEXP, captée à Rennes en décembre dernier, a déjà cumulé plus de 3,25 millions de vues sur le Tube. Les deux premières pistes de ce futur opus sont déjà dispos avec "Fabienk" et "Mata Zyklek". [plus d'infos]
Angine de Poitrine
LP : Vol. II
Label : Autoproduction
Date de sortie : 03/04/2026
LP : Vol. II
Label : Autoproduction
Date de sortie : 03/04/2026
Fabienk
Mata zyklek
Sarniezz
Perep utz
Yor zarad
Angor
Mata zyklek
Sarniezz
Perep utz
Yor zarad
Angor
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