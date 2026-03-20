Posté par M!ke.
Modéré le 20/03/2026 à 08:00.
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Joue Kim - 20/03
L'ex-Sonic Youth, Kim Gordon, vient de sortir son troisième album solo, Play me, chez Matador Records. Le morceau-titre et d'introduction a fait l'objet d'un clip. [plus d'infos]
Kim Gordon
LP : Play me
Label : Matador Records
Date de sortie : 13/03/2026
LP : Play me
Label : Matador Records
- Matador Records (538 hits)
Date de sortie : 13/03/2026
Play me
Girl with a look
No hands
Black out
Dirty tech
Not today
Busy bee
Square jaw
Subcon
Post empire
Nail biter
Byebye25!
Girl with a look
No hands
Black out
Dirty tech
Not today
Busy bee
Square jaw
Subcon
Post empire
Nail biter
Byebye25!
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