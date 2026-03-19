La vie, la mort, l'amour, le nouvel album d'Anneke Van Giersbergen, sort sous la forme d'une trilogie constituée de 3 EPs, dont le second, "La Mort" sera disponible le 27 mars prochain. Deux dates sont annoncées en France : le 12 novembre 2026 à Paris à La Machine du Moulin Rouge, et le 14 novembre 2026 à Lyon au Ô Totem Live.

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