Posté par Ted.
Modéré le 19/03/2026 à 08:00.
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De l'avant-goût du nouveau Doppler - 19/03
Doppler a posté le clip de "The screening stops". On rappelle que Pourquoi ce disque ? sortira le 24 avril via Bigoût Records. [plus d'infos]
Doppler [ dopplermusic.fr: Site officiel (6 hits) ]
23 avril 2026: LYON - Le Périscope (Release Party)
24 avril 2026: BOURG EN BRESSE - MCC / La Tannerie
25 avril 2026: ANNECY - Le Brise Glace
07 mai 2026: RAMBOUILLET - L'Usine à Chapeaux
08 mai 2026: PARIS - L'Alimentation Générale
14 mai 2026: TOULOUSE - Le Rex
15 mai 2026: PERIGUEUX - Le Moulin du Rousseau
16 mai 2026: LODEVE - TBA
23 mai 2026: MULHOUSE - Le Noumatrouff
24 mai 2026: BESANCON - La Rodia (+ The Young Gods)
15 octobre 2026: TULLE - Des Lendemains qui Chantent
16 octobre 2026: SAINT-ETIENNE - Le Fil
17 octobre 2026: ANNONAY - Smac 07
24 avril 2026: BOURG EN BRESSE - MCC / La Tannerie
25 avril 2026: ANNECY - Le Brise Glace
07 mai 2026: RAMBOUILLET - L'Usine à Chapeaux
08 mai 2026: PARIS - L'Alimentation Générale
14 mai 2026: TOULOUSE - Le Rex
15 mai 2026: PERIGUEUX - Le Moulin du Rousseau
16 mai 2026: LODEVE - TBA
23 mai 2026: MULHOUSE - Le Noumatrouff
24 mai 2026: BESANCON - La Rodia (+ The Young Gods)
15 octobre 2026: TULLE - Des Lendemains qui Chantent
16 octobre 2026: SAINT-ETIENNE - Le Fil
17 octobre 2026: ANNONAY - Smac 07
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