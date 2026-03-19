Posté par Ted.
Modéré le 19/03/2026 à 08:00.
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Sylak 2026 : l'affiche ! - 19/03
Le Sylak Open Air a dévoilé sa programmation de sa nouvelle édition qui se déroulera du 31 juillet au 2 août à Saint-Maurice-De-Gourdans (01). Parmi la liste des artistes annoncés, on y trouve Black Label Society, Biohazard, Dark Tranquillity, Sun, Madball, The Casualties, Rise Of The Northstar, Agnostic Front, LocoMuerte, Terror, Pilori et Gorod.
Le Sylak Open Air a dévoilé sa programmation de sa nouvelle édition qui se déroulera du 31 juillet au 2 août à Saint-Maurice-De-Gourdans (01). Parmi la liste des artistes annoncés, on y trouve Black Label Society, Biohazard, Dark Tranquillity, Sun, Madball, The Casualties, Rise Of The Northstar, Agnostic Front, LocoMuerte, Terror, Pilori et Gorod.
[ sylakopenair.com: Site officiel ]
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