Posté par Ted.
Modéré le 19/03/2026 à 08:00.
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Rue de la Forge en tournée - 19/03
Les prochaines dates de concert de Rue De La Forge sont dans l'agenda (et à la suite). [plus d'infos]
Rue De La Forge [ ruedelaforge: Facebook (1 hit) ]
28 mars 2026: BAIN DE BRETAGNE (35) - Saint Patrick
25 avril 2026: NOIRMOUTIER (85) - L'Abrewoir
14 mai 2026: BRUGUIERES (31) - Festival Échos et Merveilles
15 mai 2026: ALBI (81) - Date Privée
29 mai 2026: BORDEAUX (33) - Le Salem
30 mai 2026: SAINT-PIERRE DU MONT (40)
05 juin 2026: APREMONT (85) - Warm-Up Furiosa Hardcore Fest
12 juin 2026: CHARON (17) - Festival Moul'Stock
26 juin 2026: URCEL (02) - Festival Woodrock
19 septembre 2026: CORDEMAIS (44) - Festival Kordevez
25 avril 2026: NOIRMOUTIER (85) - L'Abrewoir
14 mai 2026: BRUGUIERES (31) - Festival Échos et Merveilles
15 mai 2026: ALBI (81) - Date Privée
29 mai 2026: BORDEAUX (33) - Le Salem
30 mai 2026: SAINT-PIERRE DU MONT (40)
05 juin 2026: APREMONT (85) - Warm-Up Furiosa Hardcore Fest
12 juin 2026: CHARON (17) - Festival Moul'Stock
26 juin 2026: URCEL (02) - Festival Woodrock
19 septembre 2026: CORDEMAIS (44) - Festival Kordevez
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