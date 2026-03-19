Infos précédentes :
- Drug Church livre un nouveau morceau
- Rock Am Ring / Rock Im Park 2025
- Secret Voice présente... Newmoon
- Secret Voice présente.... Dangers
- Secret Voice fait la totale
- Deathwish Inc. présente... Self Defense Family
- Streaming du jour : Self Defense Family
- Un sampler sans Sleep
- Secret Voice : le sampler gratuit
- Drug Church sans Sleep
Posté par Ted.
Modéré le 19/03/2026 à 08:00.
Modéré le 19/03/2026 à 08:00.
Drug Church livre un nouveau morceau - 19/03
Drug Church a publié le clip de "Pynch", un premier aperçu des nouvelles compos du groupe depuis la sortie de Prude en 2024. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires