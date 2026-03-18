David Gilmour a mis en ligne la vidéo des AOL Sessions de 2006 pour le titre "High hopes".

Autre actu récente le concernant, sa guitare mythique Fender Stratocaster "Black Strat" ayant été utilisée pour enregistrer les albums mythiques de Pink Floyd The dark side of the moon, Animals et The wall, a été acquise aux enchères pour la rondelette somme de 14,55 millions de dollars, la faisant la guitare la plus chère de l'histoire. Ce record pulvérise le précédent avec la guitare de Kurt Cobain qui avait servi à l'enregistrement du Unplugged in New-York de Nirvana dont le prix ne s'était envolé qu'à 6 petits millions de dollars. [plus d'infos]

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