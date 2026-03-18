Posté par M!ke.
Modéré le 18/03/2026 à 08:00.
Modéré le 18/03/2026 à 08:00.
Sois doux avec Violet - 18/03
Violet Grohl sortira son premier album long format, Be sweet to me, le 29 mai. Artwork et trackliste sont à découvrir dans la suite. Et un nouvel extrait est dispo avec "595". [plus d'infos]
Violet Grohl
LP : Be sweet to me
Date de sortie : 29/05/2026
LP : Be sweet to me
Date de sortie : 29/05/2026
Thum
595
Bug in the cake
Last day I loved you
Big memory
Mobile star
Often others
Applefish
Cool buzz
Pool of my dreams
Plastic couch
595
Bug in the cake
Last day I loved you
Big memory
Mobile star
Often others
Applefish
Cool buzz
Pool of my dreams
Plastic couch
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