Le clip d'"Orbe" de Ni se trouve à la suite. Ce titre est issu du volume 1 de la nouvelle collection du label Dur Et Doux qui s'intitule Split & Doux, et qui, comment son nom l'indique, sont des splits. Ici, Ni "splitte" avec les Slovaques de Vojdi, c'est sorti le 27 février 2026. [plus d'infos]

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