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Posté par Ted.
Modéré le 16/03/2026 à 08:00.
Modéré le 16/03/2026 à 08:00.
Interpol annonce son batteur de tournée - 16/03
Interpol a révélé le nom du batteur qui se joindra au groupe pour la tournée à venir, Sam Fogarino n'étant pas en mesure d'assurer sa fonction (soucis de santé). Il s'agit d'Urian Hackney de Rough Francis, qui a également joué pour The Armed, Iggy Pop, Trash Talk et Converge. On en profite pour signaler que le groupe est en train d'écrire de nouveaux morceaux.
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