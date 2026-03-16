Interpol a révélé le nom du batteur qui se joindra au groupe pour la tournée à venir, Sam Fogarino n'étant pas en mesure d'assurer sa fonction (soucis de santé). Il s'agit d'Urian Hackney de Rough Francis, qui a également joué pour The Armed, Iggy Pop, Trash Talk et Converge. On en profite pour signaler que le groupe est en train d'écrire de nouveaux morceaux.

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