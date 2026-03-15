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Posté par Ted.
Modéré le 15/03/2026 à 08:00.
Animal Collective - Fall be kind2 Animal Collective montent un side-projet - 15/03

Brian Weitz (Geologist) et David Portner (Avey Tare) d'Animal Collective ont monté un duo nommé Croz Boyce. Ils ont partagé "Hanging out with a blueberry pop", un extrait de leur premier album éponyme qui sort le 8 mai 2026 chez Domino Records. [plus d'infos]

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