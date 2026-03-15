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Posté par Ted.
Modéré le 15/03/2026 à 08:00.
Festival 666 AlternightFestival 666 #7 - 15/03

La 7e édition du Festival 666 accueillera du beau monde les 7, 8 et 9 août prochain à Cercoux (17). Parmi la liste des groupes qui joueront, se trouvent Alcest, Darken, Fanalo, Fit For An Autopsy, Heaven Shall Burn, Igorrr, Imparfait, Kim Dracula, Mars Red Sky, Rise Of The Northstar, Skindred, Soen, Ten 56. et Vertex.
[fr] festival666.com: Site officiel  External ]

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