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Posté par Ted.
Modéré le 14/03/2026 à 08:00.
Tagada Jones - Mathieu EzanÀ Tché Fest 2026 - 14/03

Le À Tché Fest accueillera Tagada Jones, Les Negresses Vertes, Sidilarsen, Les Têtes Raides, Black Bomb A, Silmarils, Heads Up, No One Is Innocent, Michel Mercury, Une Pâte Dans L'Ô et Les Carreleurs Américains, les 3 et 4 juillet prochains aux Herbiers en Vendée. Ça va bicher !
[fr] atchefest.com: Site officiel  External ]

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