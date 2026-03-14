La programmation de la 32ème édition du festival Décibulles, qui se déroulera les 10, 11 et 12 juillet 2026 à Neuve-Église (67) en Alsace, est terminée. On pourra assister au concerts de Madness, De La Soul, The Libertines, Last Train, Thylacine, et plein d'autres. + d'infos sur le site web du festival ci-dessous.

[ decibulles.com: Site officiel ]

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