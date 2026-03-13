Posté par Ted.
Modéré le 13/03/2026 à 08:00.
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Breath From The Void prépare un album - 13/03
Le groupe de groove metal Breath From The Void est actuellement en studio et vient d'intégrer le roster d'Another Management. Il est à l'affiche du Fertois Metal Fest (29-30 août 2026 à la Ferté Sous Jouarre - 77). Des news devraient donc arriver prochainement.
Le groupe de groove metal Breath From The Void est actuellement en studio et vient d'intégrer le roster d'Another Management. Il est à l'affiche du Fertois Metal Fest (29-30 août 2026 à la Ferté Sous Jouarre - 77). Des news devraient donc arriver prochainement.
[ Another Management: Site officiel ]
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