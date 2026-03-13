Posté par Ted.
Modéré le 13/03/2026 à 08:00.
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Cro-Mags, et ça repart ! - 13/03
Cro-Mags, ou ce qu'il en reste, travaille sur un nouvel album, son septième. Son fondateur, Harley Flanagan, s'est entouré du batteur de Sepultura, Greyson Nekrutman, et du producteur Arthur Rizk (Kreator, Soulfly, Code Orange). 11 chansons ont déjà été enregistrées.
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