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Posté par Ted.
Modéré le 13/03/2026 à 08:00.
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Bilbao BBK Live 2026 : l'affiche - 13/03
Pour ceux qui iront passer des vacances du côté de l'Espagne, et plus précisément de Bilbao, au mois de juillet, le festival Bilbao BBK Live se tiendra du 9 au 11 juillet 2026. L'affiche est assez éclectique pour que tu y trouves ton bonheur puisqu'y seront présents, notamment, David Byrne, Idles, Apparat, Alabama Shakes, Interpol, Soulwax, Belle And Sebastian, Calvin Harris et Horsegiirl.
Pour ceux qui iront passer des vacances du côté de l'Espagne, et plus précisément de Bilbao, au mois de juillet, le festival Bilbao BBK Live se tiendra du 9 au 11 juillet 2026. L'affiche est assez éclectique pour que tu y trouves ton bonheur puisqu'y seront présents, notamment, David Byrne, Idles, Apparat, Alabama Shakes, Interpol, Soulwax, Belle And Sebastian, Calvin Harris et Horsegiirl.
[ bilbaobbklive.com: Site officiel ]
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