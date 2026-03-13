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Posté par Ted.
Modéré le 13/03/2026 à 08:00.
Interpol - El pintorBilbao BBK Live 2026 : l'affiche - 13/03

Pour ceux qui iront passer des vacances du côté de l'Espagne, et plus précisément de Bilbao, au mois de juillet, le festival Bilbao BBK Live se tiendra du 9 au 11 juillet 2026. L'affiche est assez éclectique pour que tu y trouves ton bonheur puisqu'y seront présents, notamment, David Byrne, Idles, Apparat, Alabama Shakes, Interpol, Soulwax, Belle And Sebastian, Calvin Harris et Horsegiirl.
[es] bilbaobbklive.com: Site officiel  External ]

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