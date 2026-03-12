Infos précédentes :
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Posté par M!ke.
Modéré le 12/03/2026 à 08:00.
Modéré le 12/03/2026 à 08:00.
Les sessions Albini de Fugazi - 12/03
Fugazi a publié ses Albini sessions, dont les morceaux ont finalement atterri sur le In on the killtaker produit par Ted Nicely. Tous les bénéfices des ventes seront reversés à l'association Letters Charity qui aide les familles en difficulté. [plus d'infos]
Cassavetes (Albini session)
Facet squared (Albini session)
Public witness program (Albini session)
Instrument (Albini session)
Walken's syndrome (Albini session)
Returning the screw (Albini session)
Rend it (Albini session)
Great cop (Albini session)
23 beats off (Albini session)
Smallpox champion (Albini session)
Last chance for a slow dance (Albini session)
Sweet and low (Albini session)
Facet squared (Albini session)
Public witness program (Albini session)
Instrument (Albini session)
Walken's syndrome (Albini session)
Returning the screw (Albini session)
Rend it (Albini session)
Great cop (Albini session)
23 beats off (Albini session)
Smallpox champion (Albini session)
Last chance for a slow dance (Albini session)
Sweet and low (Albini session)
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