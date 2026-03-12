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Posté par M!ke.
Modéré le 12/03/2026 à 08:00.
Modéré le 12/03/2026 à 08:00.
The Halo Effect tombe - 12/03
The Halo Effect profite de sa tournée européenne actuelle pour sortir un nouveau single, "Lest we fall", avec des images live de cette dernière. Marcus Bischoff d'Heaven Shall Burn et Brian Eschbach de The Black Dahlia Murder apparaissent en featuring sur le morceau. [plus d'infos]
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