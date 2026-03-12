Posté par M!ke.
Modéré le 12/03/2026 à 08:00.
Modéré le 12/03/2026 à 08:00.
Dead City en docu - 12/03
Un documentaire sur le sulfureux groupe punk hardcore de Los Angeles Dead City va sortir au cinéma dans leur ville d'origine le 26 avril prochain. Zack De La Rocha (Rage Against The Machine, One Day As A Lion) est producteur exécutif de celui-ci. Un trailer est dispo pour Dead City punx. [plus d'infos]
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