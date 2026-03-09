Infos précédentes :

Baroness - Yellow &amp; greenBaroness à la mer - 09/03

Une vidéo live de Baroness interprétant "March of the sea" en live au Freak Valley festival de 2022 se mate à la suite. Le morceau est présent sur Yellow & green. [plus d'infos]

Baroness - Yellow &amp; green
Baroness
LP : Yellow & green
Label : Relapse
Date de sortie : 17/07/2012
Yellow Theme
Take My Bones Away
March to the Sea
Little Things
Twinkler
Cocainium
Back Where I Belong
Sea Lungs
Eula
Green Theme
Board Up the House
Mtns. (The Crown & Anchor)
Foolsong
Collapse
Psalms Alive
Stretchmarker
The Line Between
If I Forget Thee, Lowcountry

