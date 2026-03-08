Infos précédentes :

Archspire-Too fast to dieArchspire contre Goliath - 08/03

Archspire a clippé "Red Goliath", tiré de Too fast to die qui sort le 10 avril. [plus d'infos]

Archspire-Too fast to die
Archspire
LP : Too fast to die
Date de sortie : 10/04/2026
Liminal cypher
Red goliath
Carrion ladder
Anomalous descent
The vessel
Limb of leviticus
Deadbolt the backward
Too fast to die

