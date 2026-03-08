Le label Dur Et Doux lance une collection de splits (et non de slips) intitulée simplement Split & Doux. La première sortie (ou Volume 1) a été livrée le 27 février 2026 avec Ni (groupe du label) et les Slovaques de Vojdi. Les 3 pistes s'écoutent à la suite. [plus d'infos]

