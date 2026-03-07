Posté par Ted.
Un nouveau clip pour Monkeys On Mars - 07/03
Monkeys On Mars (Mars Red Sky + Monkey3) a sorti un nouveau vidéo clip pour leur morceau de 13 min "Hear the call". [plus d'infos]
Monkeys On Mars [ Monkeys On Mars: Site du tourneur (49 hits) ]
12 mars 2026: MONTPELLIER - Victoire 2
13 mars 2026: TOULOUSE - Le Metronum
14 mars 2026: BORDEAUX - Rock School Barbey
15 mars 2026: NANTES - Le Ferrailleur
17 mars 2026: LILLE - Le Black Lab
18 mars 2026: CLERMONT-FERRAND - La Coopérative de Mai
19 mars 2026: NEVERS - Café Charbon
20 mars 2026: PARIS - La Maroquinerie (release party)
21 mars 2026: VALENCE - La Nuit du Metal #2
16 août 2026: CARHAIX - Motocultor Festival
