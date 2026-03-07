Posté par Ted.
Godflesh, c'est terminé ! - 07/03
Justin K. Broadrick, souffrant de problèmes de santé récurrents (notamment d'une hernie qui a été opérée), a annoncé la fin de Godflesh et l'arrivée de leur dernier album, Decay, qui est actuellement en cours de mix et qui devrait sortir pendant l'été ou juste après, chez Relapse.
