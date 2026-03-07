Infos précédentes :
Les raretés d'APTBS - 07/03
A Place To Bury Strangers a présenté deux extraits d'un album de raretés prévu le 3 avril 2026 chez Dedstrange et qui s'appelle Rare and deadly. "Acid rain" et "Everyone's the same" s'écoutent à la suite. [plus d'infos]
