GDS 26, affiche complète - 07/03
No One Is Innocent, Wake The Dead et Second Rate (!!!) rejoignent Bukowski, Phil Campbell and the Bastard Sons, Lofofora, Horskh, LocoMuerte ainsi que Mike Mc Colgan and the Bomb Squad, Sons Of O'Flaherty, Fallen Lillies et Samo pour compléter l'affiche de La Guerre du Son prévue à Landresse (Doubs - 25) les 10 et 11 juillet.
[ laguerreduson.fr: Site officiel ]
