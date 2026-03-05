Un hommage a été rendu au Prince des Ténèbres Ozzy Osbourne lors de la 46ème cérémonie des BRIT Awards qui s'est tenue le 28 février à Manchester. Sont montés sur scène pour interpréter "No more tears" de Ozzy, Robbie Williams au chant, Rob Trujillo (MetallicA, ex-Infectious Groove, etc.) à la basse, Zakk Wylde (Black Label Society, Pantera, etc.) à la guitare, Adam Wakeman au clavier et Tommy Clufetos à la batterie. [plus d'infos]

