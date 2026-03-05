Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Erase you from my world Still suffer Promised only lies Destruction of my soul Fear the panic Death of hope Beauty in the losses A deeper struggle To hurt the most Deconstruct it

Les vétérans du hardcore de Terror sortiront leur nouvel opus Still suffer le 24 avril chez Flatspot Records . Le morceau-titre bénéficie d'un clip. [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]