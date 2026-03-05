Posté par M!ke.
Modéré le 05/03/2026 à 08:00.
Modéré le 05/03/2026 à 08:00.
Terror toujours en souffrance - 05/03
Les vétérans du hardcore de Terror sortiront leur nouvel opus Still suffer le 24 avril chez Flatspot Records. Le morceau-titre bénéficie d'un clip. [plus d'infos]
Terror
LP : Still suffer
Label : Flatsport Records
Date de sortie : 24/04/2026
LP : Still suffer
Label : Flatsport Records
- Flatsport Records (83 hits)
Date de sortie : 24/04/2026
Erase you from my world
Still suffer
Promised only lies
Destruction of my soul
Fear the panic
Death of hope
Beauty in the losses
A deeper struggle
To hurt the most
Deconstruct it
Still suffer
Promised only lies
Destruction of my soul
Fear the panic
Death of hope
Beauty in the losses
A deeper struggle
To hurt the most
Deconstruct it
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires