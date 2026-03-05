Infos précédentes :

Terror-Still sufferTerror toujours en souffrance - 05/03

Les vétérans du hardcore de Terror sortiront leur nouvel opus Still suffer le 24 avril chez Flatspot Records. Le morceau-titre bénéficie d'un clip. [plus d'infos]

Terror-Still suffer
Terror
LP : Still suffer
Label : Flatsport Records
Date de sortie : 24/04/2026
Erase you from my world
Still suffer
Promised only lies
Destruction of my soul
Fear the panic
Death of hope
Beauty in the losses
A deeper struggle
To hurt the most
Deconstruct it

